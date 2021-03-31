РИАМО - 31 мар. Загруженность московских дорог вечером в среду достигла 8 баллов из 10 возможных, к 20 часам плотность движения должна понизиться до 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация сохраняется на Садовом кольце. Стоят улицы Земляной вал, Валовая и Марксистская. Также пробка наблюдается на Тверском бульваре, улице Большая Лубянка и Серебрянической набережной. Полностью встала восточная часть Бульварного кольца.

Значительные затруднения зафиксированы на Третьем транспортном кольце по всей магистрали. Кроме того, сильные пробки образовались на Люблинской улице и на Проспекте Мира.

На МКАДе образовались пробки на пересечении с Ленинградским, Новорязанским, Новоегорьевским, Каширским, Киевским, Можайским и Ярославским шоссе.