РИАМО - 31 мар. Четыре предприятия из Подмосковья в марте заключили 10 экспортных контрактов при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области благодаря участию в международных выставках, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Подготовку стендов и другие расходы по участию в международных выставках взял на себя Фонд поддержки ВЭД Московской области.

«Для малого бизнеса участие в групповом стенде на международной выставке — это возможность оценить экспортный потенциал иностранных рынков с минимальными затратами. Для многих участников групповых стендов эти выставки уже принесли ощутимые результаты и открыли возможности для дальнейшего развития отношений с появившимися партнерами», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Список мероприятий и условия участия в групповом стенде Московской области на международных выставках можно найти на официальном сайте фонда.

В марте экспортный контракт по итогам выставки Christmas World 2020, прошедшей в январе 2020 года в Германии, заключила компания «Свечи Надежды», производящая авторские свечи по старинной немецкой технологии в Щелкове. Отгрузки в США по контракту планируется осуществить в мае 2021 года.

Разработчик и производитель электрических и твердотопливных печей для саун и бан дымоходных систем и керамических труб – компания «Инжкомцентр ВВД» (Подольск) приняла участие в международной выставке Aquatherm Almaty, проходившей в начале сентября 2020 года в городе Алматы. По итогам мероприятия компания заключила 4 контракта на поставку продукции в Азербайджан, Казахстан, Армению и Беларусь. Отгрузка товаров будет осуществлена до конца этого года.

Еще одна подольская компания «Весь мир Импорт/Экспорт» — разработчик и производитель высокотехнологичных нетканых материалов и готовых решений, — благодаря Фонду поддержки ВЭД приняла участие в выставке Expo Russia Uzbekistan-2019. В результате данной выставки были заключены экспортные контракты с Республикой Казахстан. Отгрузки начались в марте 2021 года.

Истринская компания «Мобитрак», производящая фудтраки, автолавки и мобильные офисы по итогам участия в групповом стенде Подмосковья на выставке-ярмарке International Green Week Berlin 2020, проходившей в январе 2021 в Германии, заключила четыре экспортных контракта. Отгрузки по контрактам в Германию, Литву, Узбекистан и Бангладеш компания планирует завершить до конца мая этого года.