РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мар. XVII-й Домодедовский окружной добровольческий фестиваль-конкурс молодых исполнителей «Мир, в котором я живу!» состоится 16 апреля, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс пройдет по нескольким направлениям. Первое - музыкальное, которое подразделяется на эстрадный вокал, народный вокал, а также рэп. Второе - театральный жанр, который делится на театр малых форм и художественное слово. И третье направление - военно-патриотическое, в котором будут оцениваться песни и стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне.

Подать заявку можно до 12 апреля на почту: Zayavka.pobeda@yandex.ru. Ознакомиться с положением конкурса можно под закрепленным постом в группе МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Концерт пройдет 16 апреля в 16:00.