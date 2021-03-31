РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. В поликлинике №6 микрорайона Южный Балашихи заменят пассажирский и грузовой лифты, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым и Антоном Орешковым в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» посетил поликлинику №6 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Южный, проверил, как проходит вакцинация и обсудил планы по замене пассажирского и грузового лифтов. В текущем году поликлиника вошла в программу по замене лифтового оборудования.

«Мы проверили работу лифтов – они в отличном состоянии, спасибо техническому персоналу учреждения, но морально и физически устарели. Здание медучреждения открылось в 1980 году. В 2012 и 2015 годах в нем проведен косметический ремонт. В этом году из регионального бюджета выделены средства на замену устаревших лифтовых кабин на новые», – сказал Ефимов.

Он также поблагодарил заведующую поликлиникой Галину Шмелеву и весь коллектив за работу в период пандемии и активную позицию по продвижению вакцинации среди жителей.

По словам Шмелевой, поликлиника является многопрофильной, взрослое население, а это порядка 39 тыс человек, принимают как терапевты, так и узкие специалисты: урологи, онкологи, гинекологи. Есть своя лаборатория, рентген-аппарат и флюорограф.

«Поликлиника стала одной из первых, где начали вакцинацию населения Балашихи. Сейчас в день прививку получают порядка 50 граждан. В основном, это возраст 50 плюс», – заключила Шмелева.