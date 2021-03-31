РИАМО - 31 мар. За три года существования проекта для пенсионеров «Московское долголетие» в нем поучаствовали 380 тыс. человек, к концу 2020 года 70 тыс. пожилых москвичей продолжили занятия в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во всех районах столицы для пенсионеров работает проект «Московское долголетие», занятия и собрания которого положительно влияют на физическое психологическое здоровье. По состоянию на 31 декабря 2020 года в дистанционном формате. Для пожилых было открыто 2683 группы по 30 направлениям.

Сеть клубов «Мой социальный центр», где занятия ведут сами жители, тоже перешла в онлайн-формат. Во время карантина, около 170 объединений провели более 15 тыс. мероприятий, которые посетили более 4 тыс. пенсионеров. Всего за 2020 года прошло более 8 тыс. клубных мероприятий, которые посетили более 10 тыс. человек.

Сказки внукам

В 2020 году запустили проект «Сказки внукам», который позволяет бабушкам и дедушкам записать видеосказку для сирот и детей из тяжелых семей.

Для них записали более 500 сказок. 175 лучших можно посмотреть на официальном YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а 77 - на канале «Моего социального центра».

Льготы

сайт мэра Москвы

Для пенсионеров и ветераном Великой Отечественной войны в Москве создаются комфортные условия. Пенсию в 2020 году проиндексировали на 5,6% и она стала составлять 19,5 тыс. рублей вместе с доплатой. Так называемые дети войны, рожденные с 1928 по 1945 год, также получат надбавку в 1584 рубля.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, можно получить предпенсионный статус с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Он позволит получить бесплатный проезд на общественном транспорте, медицинскую диспансеризацию и путевку в санаторий.

В Москве живут 39 тыс. ветеранов ВОВ: 4,5 инвалиды и участники войны, 33,2 – работники тыла, 2,2 — жители блокадного Ленинграда. Для каждого создана собственная программа помощи, исходя из пожеланий: кто-то хотел установить в квартире тревожную кнопку, а кому-то требуется сиделка. За 2020 год отремонтировали 1837 квартир ветеранов в Москве.

Благодаря развитию доставки товаров из магазинов, соцработники теперь тратят меньше времени на поход в магазин, а больше на общение с человеком и выполнение услуг, которые раньше были платными: приготовление горячей пищи и уборка квартиры.

Социальные сертификаты

За 2020 год выдали 544,3 тыс. электронных социальных сертификатов: 403,4 тыс. – на продукты, 45 тыс. — на товары длительного пользования. Помощь оказывается только онлайн и по заявкам.

12 тысяч пенсионеров получили вещевую поддержку, а 156,8 – финансовую. Семьи, находящиеся в трудном материальном положении, получили 249 тыс. сертификатов на детские товары, одежду и еду.

Более 380 тыс человек приняли участие в проекте «Московское долголетие»>>