РИАМО - 31 мар. Жительницу городского округа Коломна арестовали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 27 марта 53-летняя женщина поссорилась с мужем в частном доме в селе Чанки в Коломне. В ходе ссоры она нанесла супругу множественные удары ногами в область туловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

На допросе женщина дала признательные показания. Следователям предстоит закрепить доказательную базу.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» продолжается. В качестве меры пресечения гражданку заключили под стражу по ходатайству следователя.