РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Коммунальщики Подольска приступили к переоборудованию техники для уборки территорий округа в весенне-летний сезон, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Подольске в среду прошло оперативное совещание с замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолием Гребенюком. Главной темой стала подготовка к летнему содержанию территорий округа.

Для выполнения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий Подольска комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации заключены муниципальные контракты с 11 подрядными организациями.

В настоящее время ведутся подготовка и переоборудование техники для летнего содержания территорий: проводятся работы по техническому обслуживанию, завершаются работы по расконсервации и установке навесного оборудования. По итогам запланирована проверка готовности коммунально-уборочной техники к выполнению предстоящих задач весной и летом.

Для проведения апрельского месячника по благоустройству подрядными организациями и МБУ «Подольский комбинат благоустройства» закуплен инструмент и уборочный инвентарь. В частности, более 2,8 тыс лопат, около 2 тыс грабель, более 1 тыс метел, а также мешки, перчатки и многое другое. Более того, уже подготовлены адреса пунктов выдачи инвентаря участникам субботника и места установки дополнительных бункеров для сбора мусора на время проведения месячника по благоустройству.