РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина провела тренировки по общефизической подготовке (ОФП) для юнармейцев Подольска во время весенних сборов на базе детского лагеря «Мечта», сообщает местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В конце марта юнармейцы Подольска провели военно-спортивные сборы в детском лагере «Мечта». Юным патриотам составили насыщенную программу. Укреплением физического состояния ребят занималась Гущина. Каждый день она проводила тренировки по ОФП.

Также провели для ребят общие тренировки по сборке/разборке АК, РХБЗ, эстафеты «Одеть бойца спецназа» и боевого развертывания, занятия в пневматическом и лазерном тире, строевую подготовку. Ребятам провели серию мастер-классов по оказанию первой доврачебной помощи, игре в по лазертаг. Сотрудник архива министерства обороны рассказала юнармейцам про подвиг Подольских курсантов и съемки одноименного фильма.

В рамках федерального проекта «Юнармия. Наставничество» юнармейцы провели ряд занятий и мастер-классов для ребят в трудной жизненной ситуации. Рассказали про города-герои и пионеров-героев, провели мастер класс по разборке/сборке АК и лазертагу.