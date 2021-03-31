11 апреля старейший московский гастроном «Елисеевский» прекратит свою работу из-за проблем с регистрацией права собственности и убытков. Новость вызвала бурную реакцию общественности, ведь магазин, открытый еще в 1901 году, считается одной из важных столичных достопримечательностей. Многих беспокоит, какая судьба ожидает историческое место, связанное с их детством, и что может появиться на месте продуктового. Жители столицы поделились с РИАМО своими воспоминаниями о знаменитом «Елисее» и рассказали, как относятся к его закрытию.

Светлана, 52 года, косметолог:

«Честно говоря, я в шоке из-за происходящего. Как можно взять и забыть про место со 120-летней историей? Что будет с помещением и кому его отдадут? Мне претит сама мысль о том, что на его месте может образоваться какой-нибудь новомодный фитнес-клуб или ресторан для богатых папиков.

Впервые я побывала в «Елисеевском», еще когда мне было 17 лет. Этот день надолго мне запомнился: все было таким красивым, это был практически музей со вкусной едой. Пахло свежим хлебом и разными колбасами. Высокие цены только придавали ему шарма: позволить себе частые покупки там я не могла, поэтому каждая из них ощущалась особым событием.

С годами я стала больше зарабатывать, так что временами радовала себя и забегала в гастроном за покупками. Это место правда много значит для москвичей и для меня в частности. Теперь не покидает чувство, словно мои воспоминания изгажены. Даже война не уничтожила это историческое место, теперь же оно закроется по чьей-то прихоти. При этом в прошлом году обещали, что подобного не случится».

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Алексей, 32 года, безработный:

«Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем нужен «Елисеевский». Лично у меня осталось о нем не лучшее впечатление. В 2019-м мы с девушкой зашли туда купить закуски и заметили, что, несмотря на весь пафос и позолоту, многие прилавки были пустыми, будто в СССР… Возможно, нам просто «повезло» зайти туда не в подходящее время, но это не единственный минус.

Салаты там были примерно как в «Перекрестке», но по завышенным ценам.

Продавщицы тоже были без какого-либо лоска и не особо соответствовали уровню элитного магазина, а одна из них вообще крайне невежливо общалась с покупателем.

Несомненно, когда-то это был магазин высшего эшелона, но сейчас, на мой взгляд, место исторического продуктового занимает «Гастроном номер 1» в ГУМе. Там всегда полные прилавки, с хорошим обслуживанием, и выглядит он лучше. Да и в целом в Москве хватает мест, где можно насладиться историей и архитектурой.

Лучше бы на месте «Елисеевского» разместили хороший сетевой магазин, например, «Азбуку вкуса», или позволили бы ему жить в качестве памятника советской гастрономии, чтобы не терять красивые интерьеры».

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Виктория, 39 лет, финансовый менеджер:

«В этом гастрономе я бывала очень редко, и посещала его скорее как музей, а не как продуктовый. Даже не покупала ничего толком, а просто любовалась выкладкой, торговым оборудованием и интерьерами. Цепляла в первую очередь роскошь: стеллажи из массива дерева, позолота, ковка… Однажды бросилось в глаза то, что там продавались глазированные клементины.

Я выступаю против закрытия этого магазина, потому что он больше ста лет является доминантой Тверской улицы. Считаю, что нужно оставить его в собственности города и сдавать ответственным арендаторам. Да хоть тому же Евгению Пригожину, который успешно ведет такой же «Елисеевский» в Питере.

Я абсолютно не представляю на месте гастронома какой-нибудь бутик – только продуктовый с кулинарией, ведь нельзя нарушать преемственность. Неважно, какая компания будет им управлять, главное, чтобы не вешали огромный уродливый логотип на исторический фасад. Пусть только маркетологи и логисты знают, кто в реальности ведет магазин».

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Арсений, 40 лет, офисный сотрудник:

«Закрытие «Елисеевского» не вызывает у меня резкого негатива. Ведь в последние годы это был скорее супермаркет. Ассортимент, как по мне, годный, хоть и не без минусов. Цены, разумеется, завышены, но для меня это чуть ли не как лепнина – неотъемлемая часть заведения.

«Елисеевский» во многом выполнял и функцию туристического объекта, куда бежали фотографироваться и закупаться иностранцы. Коронавирус же лишил магазин на долгое время этого источника дохода. Возможно, это тоже внесло свою лепту. Лично я держу в голове мысль, что историческое помещение пока никто не разрушил, закрыли лишь коммерческий объект».



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Сергей, 72 года, актер:

«Это магазин с богатейшими историческими традициями, я знаю его с начала 70-х годов прошлого столетия, и в те годы часто там бывал. Мне нравились интерьеры и богатейший ассортимент.

Я против закрытия хотя бы потому, что это не просто торговая точка – это пласт нашей культуры со своими традициями. А традиции надо чтить и сохранять: как театр, как музей, как святыню.

«Елисей» претерпел множество изменений, особенно в 90-е, когда из него сделали просто магазин самообслуживания. Считаю, что это просто головотяпство.

Я против закрытия еще и потому, что это походит на обыкновенный вандализм. Люди и так слишком много всего уничтожили, многие культурные ценности и так не подлежат восстановлению. А ведь Россия – это прежде всего духовность светская и религиозная!

Выход один: оставить этот памятник культуры в виде магазина, который нес свою эстетику. Понятно, что центр Москвы – лакомый кусочек для всякого рода злачных учреждений, но открывать на месте «Елисеевского» что-либо я не вижу смысла. Москва многое потеряла в эпоху перестройки и пост-перестройки, неужели у нас мало торговых точек с сомнительным ассортиментом из фастфуда?

Мы уже потеряли Дом актера, который превратили в модный и дорогой бутик. Улица Горького, ныне Тверская, превратилась в дорогой базар. История с «Елисеем» – продолжение уничтожения культурных ценностей, которое претерпевает Москва».

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Анжела, 51 год, сотрудник в сфере охраны труда:

«Елисеевский» – одна из ценностей моей жизни. Моя мама имела честь работать в нем в 70-х годах, поэтому я частенько там бывала. Думаю, ей очень нравилось там работать. Она всегда искренне и мило улыбалась покупателям. Я полюбила магазин с самого детства, мне казалось, что это настоящая сказочная страна. Там всегда играла музыка и были очень дружелюбные лица.

Качество и сервис в магазине всегда были на высоте. В ассортименте тогда было все и для всех. Я до сих пор помню клубнику, которую там продавали зимой, причем настоящую, а не пластмассовую. Сейчас полки магазинов ломятся от продуктов, но качество исчезает.

Время шло, все менялось, менялась я, менялась Москва, и только он всегда оставался волшебным порталом в далекое прошлое.

На днях я отвела дочь-подростка 14 лет в «Елисеевский» в воспитательных целях и для ее духовного развития. Пусть ценит то, что имеет город, в котором она родилась. Я все еще надеюсь, что магазин не закроют, а просто проведут реставрацию… Представлять на его месте что-либо другое я не могу и не хочу».