РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске юнармейцы во время весенней смены в детском лагере «Мечта» провели для детей в трудной жизненной ситуации игры, эстафеты и занятия по истории Родины, а также пригласили их вступить в свои ряды, сообщает местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В рамках федерального проекта «Юнармия. Наставничество» на базе МУ ДЮОЦ «Мечта» прошла весенняя смена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и юнармейцев отрядов «Витязь – Быково», «Гвардейцы» и «Молодая гвардия».

Юные патриоты взяли шефство над ребятами и в течение смены проводили для них занятия. Рассказывали про пионеров-героев и города-герои, провели мастер-класс по разборке и сборке автомата Калашникова, эстафету по боевому развертыванию и конкурс «Одеть бойца спецназа»: необходимо было снарядить одного члена команды в обмундирование бойца специального подразделения. Также организовали тренировки по лазертагу.

Мероприятия вызвали большой восторг у ребят. Теперь их ждут в рядах юнармейцев.