РИАМО - 31 мар. В СК проводят доследственную проверку по факту пожара в доме в 3-м Михалковском переулке на севере столицы, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

Пожар произошел по адресу: 3-й Михалковский переулок, 17. Один человек погиб, еще несколько пострадали от продуктов горения. 20 человек эвакуировали с расположенных выше этажей. Возгорание потушили на площади 15 кв. м.

«После ликвидации пожара в жилище обнаружено тело пожилого мужчины 1944 года рождения. Также в медицинское учреждение города с признаками отравления продуктами горения госпитализированы мужчина и женщина, им в настоящее время оказывается необходимая помощь. Сведения о других возможных пострадавших уточняются», - сказали в пресс-службе.

Проверка нацелена на установление всех обстоятельств. Чтобы узнать причину возгорания, будет проведена пожарно-техническая экспертиза и другие исследования. По результатам проверки примут процессуальное решение.