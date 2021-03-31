РИАМО - 31 мар. В СК проводят доследственную проверку по факту пожара в доме в 3-м Михалковском переулке на севере столицы, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.
Пожар произошел по адресу: 3-й Михалковский переулок, 17. Один человек погиб, еще несколько пострадали от продуктов горения. 20 человек эвакуировали с расположенных выше этажей. Возгорание потушили на площади 15 кв. м.
Проверка нацелена на установление всех обстоятельств. Чтобы узнать причину возгорания, будет проведена пожарно-техническая экспертиза и другие исследования. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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