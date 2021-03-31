РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско во время приема населения в Люберцах разъяснил жителям вопросы начислений за ЖКУ, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Дениско 30 марта провел прием населения в местном отделении партии по адресу: улица Кирова, дом №22. К депутату обратились 37 человек. В основном были обращения от многодетных мам, малоимущих, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Четыре человека обратились по теме начислений и оплаты ЖКУ. Несколько обращений - от очередников на улучшение жилищных условий. Были вопросы обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение, открытия дополнительных льготных маршрутов по Люберцам для бесплатного проезда инвалидов. Активный житель с улицы Кирова обратился с проблемой организации стоянок во дворах домов.

В ходе приема депутат разъяснил жителям вопросы начислений за ЖКУ. Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся за помощью, будет оказана финансовая поддержка в ближайшее время. По некоторым обращениям будут направлены депутатские запросы в администрацию городского округа, даны поручения помощникам для консультаций граждан по жилищным вопросам и решения вопросов заявителей.