РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» приобрел два новых мусоровоза для Чеховского кластера, в апреле поступит еще 10 новых машин, часть из них используют в Подольске, сообщает пресс-служба предприятия.

«МСК-НТ» усилил свою техническую оснащенность перед сезонным увеличением объемов накопления твердых коммунальных отходов в регионе. 30 марта парк спецтехники пополнился двумя новыми мусоровозами на шасси МАЗ для вывоза смешанных отходов.

В апреле для работы в Чеховском кластере поступят еще 10 новых машин, часть из них используют для работы в Подольске. Среди них два мусоровоза на шасси МАЗ и ISUZU, четыре мультилифта с прицепами, а также ломовоз и бункеровоз для сбора и вывоза крупногабаритных отходов. Запланированная покупка спецтехники позволит оптимизировать логистику вывоза твердых коммунальных отходов и обеспечить качественную работу регоператора на обслуживаемой территории в пиковые нагрузки весенне-летнего периода.

Белорусская техника фирмы МАЗ с грузоподъемностью до 6 т имеет хорошие технико-эксплуатационные характеристики и отлично зарекомендовала себя на российском рынке.