РИАМО - 31 мар. Еще четыре новых детских мини-сада на 250 мест откроют в подмосковных городских округах Люберцы и Химки 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Московской области с 1 апреля заработают еще 4 новых мини-сада на 250 мест. Три мини-сада откроются в городском округе Люберцы и один – в округе Химки», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, ежегодно прирост дошкольников в регионе составляет более 20 тыс. детей, поэтому созданию детских садов уделяется особое внимание.

В Подмосковье есть густонаселенные районы, где у родителей возникают трудности с устройством ребенка в детский сад рядом с домом. Мини-сады должны решить эту проблему – появится около 3 тыс. новых мест.

В течение 2021 года в регионе планируют открыть 27 таких заведений. По словам Каклюгиной, такие сады ничем не отличаются от обычных и комфортно оборудованы. Первые мини-сады открылись в Балашихе и получают от родителей только положительные отзывы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поручил решить проблему обеспечения детей региона местами в детских садах.

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