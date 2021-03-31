РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Электроэнергию отключат 1 апреля в СНТ «Рябинушка» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщает пресс-служба АО «Мособлэнерго».

Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» проведет плановые отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

1 апреля с 9:30 до 11:30 электричества не будет в СНТ «Рябинушка» микрорайона Климовск из-за ремонта вводного рубильника.

2 апреля с 13:30 до 15:30 планируют отключить электроэнергию в домах №№51, 53, 55 на улице Кирова во время техобслуживание РУ-0,4 кВ, Т-1.