РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. В городском округе Мытищи на улице Пионерской планируют снести 17 аварийных домов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду в рамках строительного дня обсудили вопрос реализации договора о развитии застроенной территории по улице Пионерской – это 22-й микрорайон. В программу развития застроенной территории входит расселение ветхих и аварийных домов, строительство и предоставление гражданам нового жилья и объектов социальной инфраструктуры.

«Планируется снос 17 домов, которые признаны аварийными, расселение жителей, строительство новых домов. Решается вопрос по благоустройству территории, созданию дополнительных мест дошкольных учреждений, мощностей по поликлиническому обслуживанию, парковочного пространства. Это будет новый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой», – сказал глава горокруга Виктор Азаров.

Он добавил, что предполагается поэтапная реализация проекта, срок – 2026 год. Подробнее этот вопрос будет обсуждаться через три месяца, после того, как победитель конкурса разработает проект планировки.

Общая площадь застройки составляет 93 тыс квадратных метров, жилая площадь для расселения составляет 11,4 тыс квадратных метров. Проектом предусмотрено строительство социальных объектов, в том числе поликлиники на 60 посещений в смену и детского сада на 220 мест.

Также предусмотрено строительство надземной парковки на 150 мест, подземной – на 800 мест, будут предусмотрены и плоскостные парковки.

«Считаю проект достаточно сбалансированным. Лично осматривал эту территорию. Есть и те, кого уже расселили. Разговаривал со многими жителями, они с нетерпением ждут расселения. Общий проект рассчитан на 6 лет, расселение предполагается проводить в течение 4 лет. Вся работа будет проводиться поэтапно», – отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Мытищ Михаил Годин.