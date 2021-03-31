РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мар. Жители подмосковного Красногорска по новым правилам смогут записать детей в первый класс с 1 апреля, прием первоклассников будет проходить в два этапа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Впервые запись пройдет по новому порядку, поменялись сроки подачи документов и выпуска приказа о зачислении. Начиная с этого года оригиналы документов в школу приносить не нужно, все документы будут проверяться удаленно.

С 1 апреля по 30 июня запись в 1 класс будет вестись по месту регистрации. В этот же период можно воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья или сестры.

С 6 июля до 5 сентября можно будет подать документы в желаемую школу не по месту регистрации ребенка.

«Есть еще одно изменение. В предыдущие годы в течение 5 дней директор должен был издать приказ о зачислении в образовательное учреждение. Сейчас правило несколько поменялось – приказ о зачислении в образовательную организацию будет издан после 30 июня в течение трех дней», - сказала начальник управления образования Красногорска Наталья Тимошина.

По ее словам, в таком случае директор будет понимать, сколько детей, которым положено учиться в этой школе, у него есть, а также сколько классов будет сформировано. С 6 июля на свободные места будут приниматься дети без права преимущественного приема.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг.

В Красногорске в этом году впервые за парты сядут порядка 5 тыс детей.