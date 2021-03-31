РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. Победители турнира по теннису в подмосковных Люберцах получили кубки и грамоты, сообщает пресс-служба администрации округа.

29 и 30 марта в теннисном центре «Подмосковье» в Люберцах состоялся детский внутриклубный турнир «Весна-2021». Соревнования прошли в категории «Оранжевый мяч». За медали боролись 32 воспитанника центра.

По итогам турнира первое место занял Николай Иванов, второй стала Алиса Моздыкова, третье место у Варвары Коротковой. Победители были награждены кубками и грамотами.