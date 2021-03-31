РИАМО - 31 мар. Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали 12-летнего мальчика, которого сбил курьер на электровелосипеде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ДТП ребенок получил перелом со смещением обеих костей голени. Также была повреждена зона роста - участок растущей ткани в конце длинных трубчатых костей у детей и подростков. Травма была опасна своими последствиями - искривлением конечности.

«После подготовки к операции и обследования пациенту проведена успешная операция – закрытая репозиция отломков костей голени, малоинвазивный металлоостеосинтез – это установка фиксирующих конструкций», – сообщил исполняющий обязанности главного врача Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

Благодаря профессиональной работе хирургов получилось избежать тяжелых последствий для здоровья юного пациента.

Мальчик прошел короткий восстановительный курс после операции. Его уже выписали из больницы.