РИАМО - 31 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин резко высказался о бизнесменах, которые в погоне за прибылью забывают заботиться о своих работниках, передает ТАСС.

Свои мысли глава государства озвучил на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.

«Да, конечно, цель бизнеса, на первый взгляд, - это извлечение прибыли. Но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса», - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что действия и требования профсоюзов, которые основываются лишь на голом популизме, могут также привести к нарушению работы предприятий и бизнеса, который и создает рабочие места. По его словам, требования должны быть основаны на экспертной оценке.

Кроме того, Путин отметил важность социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений.