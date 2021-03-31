РИАМО - 31 мар. Президент Российской Федерации Владимир Путин резко высказался о бизнесменах, которые в погоне за прибылью забывают заботиться о своих работниках, передает ТАСС.
Свои мысли глава государства озвучил на церемонии подписания Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, объединениями работодателей и правительством РФ на 2021-2023 годы.
При этом он подчеркнул, что действия и требования профсоюзов, которые основываются лишь на голом популизме, могут также привести к нарушению работы предприятий и бизнеса, который и создает рабочие места. По его словам, требования должны быть основаны на экспертной оценке.
Кроме того, Путин отметил важность социального партнерства бизнеса, профсоюзов и правительства в вопросах трудовых отношений.
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