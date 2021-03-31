РИАМО - 31 мар. Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего руководителя ООО «Лидера» Константина Молодкина к 4 годам колонии общего режима за растрату 300 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

В 2016 году Молодкин получил авансовый платеж в размере 300 млн рублей от АО «ГУОВ» на строительство двух общежитий для военных в Москве в рамках госконтракта.

При этом 200 млн мужчина впоследствии потратил на личные нужды, остальные деньги он перечислил на счета сторонних организаций в качестве авансирования возможной поставки стройматериалов и выполнение работ, которые фактически не выполнялись.

Предприниматель причинил АО «ГУОВ», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, материальный ущерб в размере 300 млн рублей.

Суд приговорил Молодкина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.