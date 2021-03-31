РИАМО - 31 мар. В выходные дни 3, 4, 10 и 11 апреля изменится расписание движения поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях. Для пассажиров дальних поездов Белорусского направления будут запущены компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

График изменится из-за проведения работ по капитальному ремонту 2 главного пути на Белорусском вокзале. Несмотря на масштабные работы, движение поездов не будет останавливаться. Электропоезда проследуют с увеличенным интервалом, некоторые проследуют по укороченным маршрутам.

В это время все поезда между станцией Кунцевская и Белорусским вокзалом в сторону Москвы будут следовать по другим путям без остановок на остановочных пунктах Тестовская и Беговая.

Также некоторые электропоезда из Москвы в сторону области проследуют с изменением привычного расписания, некоторые из них не остановятся на станциях Кунцевская, Немчиновка, Баковка и Сетунь.

Электропоезда, которые следуют из и до Усово, будут курсировать только от/до Рабочего поселка. Для пассажиров дальних электропоездов в эти дни будут назначены компенсационные автобусы. Они будут курсировать между Голицыно, Бородино и Звенигородом.

3, 10 апреля: Бородино – Можайский автовокзал в 16:45. Без промежуточных остановок; Голицыно – Бородино в 13:30. С остановками: «Автостанция Кубинка» – 13:50, «Тучково» – 14:10; «Дорохово» – 14:30; «Можайское шоссе» (вблизи площади Партизанская)– 14:40; «Можайское шоссе» (Шаликово 2) – 14:55; «Можайский автовокзал» – 15:15.

Голицыно – Звенигород в 07:30; 11:50; 20:30; 23:00. С остановками: «Летний отдых» – 07:43; 12:03; 20:43; 23:13; «Лесхоз» – 07:49; 12:09; 20:49; 23:19; «Скоротово» – 07:53; 12:13; 20:53; 23:23.

Голицыно – Звенигород в 07:30; 11:50; 20:30; 23:00. С остановками: «Летний отдых» – 07:43; 12:03; 20:43; 23:13; «Лесхоз» – 07:49; 12:09; 20:49; 23:19; «Скоротово» – 07:53; 12:13; 20:53; 23:23.

4,11 апреля: Звенигород – Голицыно в 00:20. С остановками: «Скоротово» – 00:33; «Летний отдых» – 00:39; «Лесхоз» – 00:43.

Звенигород – Голицыно в 05:10. С остановками: «Скоротово» – 05:14; «Летний отдых» – 05:18; «Лесхоз» – 05:24.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.