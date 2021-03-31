РИАМО - 31 мар. Количество человек, спасенных в ходе тушения возгорания в пятиэтажке на севере Москвы, выросло до 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома по адресу: 3-й Михалковский переулок, 17. Ранее в ведомстве сообщили о пятерых спасенных.

«Всего с вышерасположенных этажей спасены 20 человек, включая двух детей», - уточнили в пресс-службе.

В результате пожара один человек погиб, еще одного осматривают медики. В настоящее время возгорание потушено на площади 15 кв. м.

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