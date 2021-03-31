РИАМО - 31 мар. Ограничения движения транспорта, введенные с 18 марта в районе закрывавшихся станций Калужско-Рижской линии метро, сняты, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На участках убрали ограждения, восстановили все парковки, а также открыли съезды и закрытые участки дорог.
Ранее участок «оранжевой» линии метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» открыли для пассажиров досрочно.
Участок закрывали из-за проведения работ по строительству Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовская».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии