РИАМО - 31 мар. Ограничения движения транспорта, введенные с 18 марта в районе закрывавшихся станций Калужско-Рижской линии метро, сняты, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На участках убрали ограждения, восстановили все парковки, а также открыли съезды и закрытые участки дорог.

Ранее участок «оранжевой» линии метро от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» открыли для пассажиров досрочно.

Участок закрывали из-за проведения работ по строительству Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовская».

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