РИАМО - 31 мар. Первые две рабочие недели мая будут для россиян четырехдневными, а 30 апреля рабочий день будет сокращен на час, передает «Вечерняя Москва».

1 и 9 мая являются праздничными нерабочими днями. Рабочие дни в первые две недели мая будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Понедельники 3 и 10 мая сделали выходными.

Также в предпраздничный день 30 апреля продолжительность рабочего дня будет короче на час.

Следующие праздники ожидают россиян с 12 по 14 июня на День России и с 4 по 7 ноября в День народного единства.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не выезжать за пределы страны и отдохнуть на майские праздники в пределах России.

Самым популярным направлением для отдыха москвичей в майские праздники является северная столица. Билеты на поезд в Санкт-Петербург стоят чуть более 2,2 тыс. рублей в одну сторону. В пятерку самых популярных направлений для поездки вошли Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Кисловодск.

Календарь бесплатной парковки в Москве на 2021 год>>