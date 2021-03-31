РИАМО - 31 мар. Один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасателям сообщили о пожаре в 15:35. В 3-м Михалковском переулке, дом 17 происходило возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожарно-спасательные подразделения спасли пять человек, одного человека осматривают медики, один человек погиб.

Пожар локализовали в 16:00. Площадь возгорания уточняется.

Как предотвратить пожар в квартире: правила безопасности>>