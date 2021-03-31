РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Подольская компания «Петровакс» опубликовала результаты применения препарата «Полиоксидоний» у госпитализированных пациентов с Covid-19 в международном рецензируемом журнале Drugs in Context, препарат может применяться для восстановления иммунного ответа организма и ускорять выздоровление после коронавируса, сообщает пресс-служба предприятия.

Ведущий российский разработчик фармацевтических препаратов и вакцин в среду анонсировал публикацию промежуточного анализа данных исследования оригинального препарата «Полиоксидоний». В открытом многоцентровом клиническом исследовании участвовал 81 госпитализированный пациент с Covid-19. В публикации сообщается о положительных результатах применения препарата.

По словам главного исследователя, профессора гематологии университета Монпелье Жан-Франсуа Росси, результаты исследования подтвердили, что азоксимера бромид может применяться для восстановления иммунного ответа организма и ускорять выздоровление после Covid-19. Этот препарат с хорошей репутацией и прекрасной переносимостью оказывает поддержку пациенту, усиливая защитные функции организма. При этом препарат не имеет конкретного прямого воздействия на сам вирус.

Это может стать дополнительным преимуществом при лечении Covid-19, вызванного новыми вариантами вируса SARS-CoV-2, на которые не действуют антивирусные препараты, либо при лечении ко-инфекции SARS-CoV-2 с другими респираторными вирусами, такими как грипп или респираторно-синцитиальный вирус, с которыми можно столкнуться при вероятных последующих волнах заболеваний, предположительно зимой 2021–2022 годов.

В исследовании оценивались эффективность и безопасность инъекций «Полиоксидония» в качестве терапии у госпитализированных пациентов с Covid-19. «Полиоксидоний» продемонстрировал хорошую переносимость: все 32 пациента, вошедшие в промежуточный анализ, выжили и были выписаны с нормальным уровнем сатурации крови. На конец исследования (28-72 день) у пациентов не было вторичных инфекций или отложенной смертности.

«Иммуномодулятор более 20 лет широко применяется в России и за рубежом. «Полиоксидоний» может стать необходимым препаратом для лечения Covid-19. В настоящий момент наша команда в сотрудничестве с партнерами и при поддержке регулирующих органов полностью сосредоточена на завершении международного клинического исследования III фазы, которое мы проводим в России и Словакии», - сказал президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

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