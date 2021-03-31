РИАМО - 31 мар. Сфера отечественного здравоохранения возвращается к плановой работе, в медучреждениях возобновляются диспансеризация и профосмотры населения, сообщает ТАСС.

«Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в пиковый период пандемии коронавируса в стране было развернуто около 280 тыс. коек для Covid-больных. Сегодня работают около 120 тыс. коек.

С начала пандемии в России выявляли 4 545 095 случаев заражения коронавирусом. Скончались 98 850 пациентов, выздоровели 4 166 172 человека.

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