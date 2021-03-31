РИАМО - 31 мар. Тематический парк «Остров мечты» 3 апреля открывает сказочную зону «Отель Трансильвания», работа над проектом заняла более трех лет, сообщает пресс-служба парка.

Зона основана на франшизе компании Sony Pictures Animation стоимостью 1,3 млрд долларов (в российском прокате – «Монстры на каникулах»). Граф Дракула впервые покажет человеческому миру свой роскошный отель, где гости парка смогут встретить необычных постояльцев.

«Важно, что это не классический дом ужасов, а наоборот, скорее комедийная страшилка, подходящая для всех возрастов. В процессе работы удалось добиться большой глубины проработки деталей всех пространств и ощущения полного погружения во вселенную мультфильма на уровне ведущих мировых тематических парков», — подчеркнул технический директор парка Иван Шоль.

Помимо аттракциона, который находится внутри загадочного замка, на территории тематической зоны расположены снэковая «Таверна страхов», бургерная «Укус вампира» и магазин сувениров «Сокровища Трансильвании».

«Остров Мечты» — это самый крупный тематический крытый парк развлечений в Европе. Он расположен в шаговой доступности от станции метро «Технопарк», а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта.

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