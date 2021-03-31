РИАМО - 31 мар. Тематический парк «Остров мечты» 3 апреля открывает сказочную зону «Отель Трансильвания», работа над проектом заняла более трех лет, сообщает пресс-служба парка.
Зона основана на франшизе компании Sony Pictures Animation стоимостью 1,3 млрд долларов (в российском прокате – «Монстры на каникулах»). Граф Дракула впервые покажет человеческому миру свой роскошный отель, где гости парка смогут встретить необычных постояльцев.
Помимо аттракциона, который находится внутри загадочного замка, на территории тематической зоны расположены снэковая «Таверна страхов», бургерная «Укус вампира» и магазин сувениров «Сокровища Трансильвании».
«Остров Мечты» — это самый крупный тематический крытый парк развлечений в Европе. Он расположен в шаговой доступности от станции метро «Технопарк», а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта.
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