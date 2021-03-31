РИАМО - 31 мар. Более 4,1 тыс жителей подмосковного Реутова прошли оба этапа вакцинации от коронавирусной инфекции с начала декабря 2020 года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В Реутове продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Она организована в шести пунктах: поликлинике №1 на ул. Гагарина, 4, поликлинике №2 на Юбилейном проспекте, 17, в ТРЦ «Реутов Парк» на Носовихинском шоссе, 45, ТЦ «Экватор» на ул. Октября, вл. 10, а также в помещениях клуба «Активное долголетие» на ул. Новой, 3 и в многофункциональном центре госуслуг «Мои документы» на ул. Победы, 7», - говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Всего через первый этап вакцинации против коронавируса по состоянию на 31 марта 2021 года прошли 6 415 жителей, через второй – 4 176. Вакцинация разрешена через 30 дней после проведения любых других прививок. При этом она не защищает от гриппа, поэтому рекомендуется сделать обе прививки.



Карта размещения пунктов вакцинации в Реутове опубликована по ссылке: можно узнать по ссылке.

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