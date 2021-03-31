РИАМО - 31 мар. Животных, которых обнаружили на участке мытищинского стрелка Владимира Барданова, собираются пристроить в крупные зоопарки. Ожидается, что труднее всего будет разместить крокодилов, сообщила председатель правления регионального отделения «Альянса защитников животных» в Московской области Юлия Рубцова.

Житель загородного дома в поселке Вешки в Мытищах, который 30 марта открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, МВД и ФСБ, держал на своем дачном участке диких животных, среди которых есть медведь, тигры и рысь.

«Пока судьбой животных никто не распорядился, хотя все защитники в курсе того, что произошло. Как таковых реабилитационных центров для больших хищных зверей у нас на территории России мало», — сказала Рубцова в эфире «Радио 1».

Она отметила, что сейчас идут переговоры с такими центрами, как «Тайган», где есть сафари, и с Московским зоопарком. Животных не бросят.

«Только большие государственные зоопарки могут взять за них (животных – ред.) ответственность, на этом список заканчивается. Найти хозяев таким животным сейчас практически невозможно, так как теперь нужно иметь на это лицензию, разрешение. А продажа диких животных у нас сейчас запрещена», — добавила Рубцова.

Во вторник, 30 марта, в подмосковном поселке Вешки пожилой мужчина отказался пускать в дом правоохранителей, пришедших к нему с проверкой, забаррикадировался в своем жилище и начал отстреливаться. Спецоперация длилась порядка 10 часов. В итоге мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела мытищинского стрелка на контроль.

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