РИАМО - 31 мар. Ранее появление первоцветов в этом году не стоит ожидать из-за обильного количества снега, массовое цветение начнется в начале апреля на проталинах среди сугробов, сообщает пресс-служба Мосприроды.

Первыми, как правило, появляются цветы мать-и-мачехи и подснежников-галантусов. Затем начинают цвести крокусы разных цветов, пролеска сибирская и двулистная, печеночница благородная, медуница неясная. Затем появятся хохлатки: полая, плотная и промежуточная.

«На неделю позже зацветает хохлатка маршала, а с ней ветреница лютиковая и ветреница дубравная», - говорится в сообщении.

А в конце апреля начинают цвести калужница, морозник и гусиный лук, примула (первоцвет весенний или золотые ключики). А в середине мая начинает цвести чина весенняя, ландыши, вероника весенняя, горицвет кукушкин, купальница европейская. Многие из этих растений являются редкими и занесены в Красную книгу Москвы.

Ранее мать-и-мачеха уже распустилась в природно-историческом парке «Москворецкий», а также на Карамышевской набережной и в долине Соболевского ручья.

Примечательно, что данный цветок в этом году расцвел дней на 20 позже, чем в прошлом году. В 2020 году цветение началось раньше из-за аномально теплой зимы.

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