РИАМО - 31 мар. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в апреле москвичей ждет неоднородная погода, горожане столкнутся с чередованием теплых и прохладных периодов, сообщает ТАСС.

«В Москве температурный фон прогнозируется выше нормы, но не на много. Кроме того, апрель все-таки ожидается неоднородным», - подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что второй месяц весны начнется с теплой погоды, но к выходным ожидается понижение температуры ночью до отрицательных показателей. Также в ближайшие дни не ожидается и солнечной погоды.

В мегаполисе в среду прошел самый сильный дождь для этой даты за последние 50 лет.

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