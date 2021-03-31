РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. В городском округе Мытищи перед судом предстанут сотрудники молодежного центра, обвиняемые в мошенничестве и присвоении денежных средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователем следственного отдела по городу Мытищи завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников МАУ МЦ «Звездный». В зависимости от роли каждого они обвиняется в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 159 УК РФ) и присвоении денежных средств крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ).

По данным следствия, в период с января 2017 года по октябрь 2020 года обвиняемые, используя свое должностное положение, фиктивно трудоустроили в учреждение 14 работников, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность. В результате преступных действий обвиняемые завладели денежными средствами в размере более 9 млн рублей.

Следствием проведен значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Проведено более 50 допросов, запрошены и получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела, изъята и изучена вся необходимая документация, касающаяся деятельности организации, проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых. Собранные по делу доказательства легли в основу обвинения.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.