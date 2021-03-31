РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Решение Арбитражного суда Московской области подтвердило законность отказа Госжилинспекции Подмосковья изменять реестр владельцев спецсчетов на капремонт в Балашихе, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

ТСН «Никольско-Трубецкое» требовало обязать надзорное ведомство к внесению в реестр спецсчетов домов №№24, 26, 28, 30, 32 по Чистопольской улице на основании решений общих собраний собственников.

Рассмотрев представленные сторонами материалы, суд признал, что основания для удовлетворения этих требований отсутствуют. Арбитраж отметил, что товарищество не направило всех необходимых документов, а многие из представленных были неверно оформлены.

В частности, в некоторых протоколах количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании, составляло менее 50%. К протоколам были представлены не все обязательные приложения. Не размещены они были и в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, как того требует жилищное законодательство.

В результате Арбитраж пришел к выводу об отсутствии основании для исковых требований ТСН «Никольско-Трубецкое».