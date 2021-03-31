РИАМО - 31 мар. Реконструкцию участка Каланчевская – Курская Московской железной дороги завершат раньше срока на полтора года, сейчас работы завершены на 45%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел реконструкцию участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская – Нижегородская (Карачарово) МЖД.

«Позавчера, 29 марта, был установлен новый рекорд – диаметрами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались более 575 тыс. пассажиров. Это на 7 тыс. пассажиров больше предыдущего рекорда, который был установлен год назад – 20 марта 2020 года», – сказал Собянин.

Он отметил, что успех наземного метро обеспечивают выгодная тарифная система, удобные маршруты, комфортные поезда, высокая интенсивность движения и добротный сервис.

«По нашим планам, уже в 2023 г. мы сможем завершить реконструкцию и открыть МЦД-4, который свяжет Апрелевку с Железнодорожным», – сказал мэр.

Столичный градоначальник также подчеркнул, что нынешний год будет одним из самых важных в реализации программы развития Центрального транспортного узла.

В мае в Москве собираются открыть важный для города вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования. В течение года будет завершена реконструкция 11 станций на действующих и перспективных диаметрах МЦД.

Реконструкция участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская позволит сократить интервал движения поездов на МЦД-2 и открыть движение по МЦД-4.