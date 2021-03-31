РИАМО - 31 мар. Реконструкцию участка Каланчевская – Курская Московской железной дороги завершат раньше срока на полтора года, сейчас работы завершены на 45%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Во вторник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел реконструкцию участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская – Нижегородская (Карачарово) МЖД.
Он отметил, что успех наземного метро обеспечивают выгодная тарифная система, удобные маршруты, комфортные поезда, высокая интенсивность движения и добротный сервис.
«По нашим планам, уже в 2023 г. мы сможем завершить реконструкцию и открыть МЦД-4, который свяжет Апрелевку с Железнодорожным», – сказал мэр.
Столичный градоначальник также подчеркнул, что нынешний год будет одним из самых важных в реализации программы развития Центрального транспортного узла.
В мае в Москве собираются открыть важный для города вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования. В течение года будет завершена реконструкция 11 станций на действующих и перспективных диаметрах МЦД.
Реконструкция участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская позволит сократить интервал движения поездов на МЦД-2 и открыть движение по МЦД-4.
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