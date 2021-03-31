РИАМО - 31 мар. Страховой Дом ВСК обновил программу добровольного медицинского страхования от критических заболеваний «Медицина без границ». Теперь территориальное покрытие полиса расширено на «весь мир», сообщает пресс-служба ВСК.

ВСК предлагает клиентам доступ к медицинским услугам в ведущих медицинских центрах по всему миру, в том числе в США и Швейцарии. В программе установлены три уровня географического покрытия и по ряду стран для организации лечения установлена безусловная франшиза, которую клиент должен будет заплатить при страховом событии.

Полисы «Медицина без границ» покрывают широкую группу наиболее опасных и распространенных заболеваний, которые требуют дорогостоящего и тяжелого лечения. Сегодня доступны два вида программы. «Классический» вариант покрывает лечение злокачественных новообразований, предраковых состояний, шунтирование коронарных артерий, протезирование или пластику сердечного клапана, нейрохирургические вмешательства, трансплантацию органов или тканей от живого донора. Страховое покрытие по ней составляет 1 млн евро в год. Второй вид - программа «Онкология» покрывает исключительно риски, связанные с лечением злокачественных новообразований и предраковых состояний, страховое покрытие – 500 000 евро в год.

Полис покроет все расходы, связанные с лечением за рубежом, включая оплату проезда, проживания, а также необходимых медикаментов.

Подробнее о продукте можно узнать в интернет-магазине или в мобильном приложении «ВСК страхование».

«Программа «Медицина без границ» позволяет защитить себя и свою семью при столкновении с критическими заболеваниями. Полис существенно сокращает затраченное время на поиск лучших врачей, клиник и средств на лечение. Перед нами стояла задача дать людям доступ к лечению по всему миру в сложной жизненной ситуации. Теперь такая возможность реализована», - отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько.​