РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 мар. В городском округе Щелково появится завод по производству вибропрессованных изделий, строительство предприятия ведется компанией ООО «Техностром-Центр», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций в проект компании составит около 650 млн рублей. В течение 2021-2022 годов на предприятии будет создано до 150 рабочих мест для жителей региона», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На заводе будут работать две производственные линии испанской фирмы Poyatos с общим объемом до 1 тыс поддонов различных вибропрессованных изделий в сутки. Также на площадке будет организована линия по производству сухих строительных смесей с объемом до 250 т смесей в сутки.

Первая очередь завода будет запущена в мае текущего года, линяя по изготовлению сухих смесей - в августе 2021 года. Вторая очередь основного производства запланирована на апрель 2022 года.