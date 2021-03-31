РИАМО - 31 мар. В четверг, 1 апреля, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция «Автосервисы Подмосковья: дефицит и подготовка кадров».

В мероприятии примут участие:

⁃ генеральный директор автотехнического центра «ВОЛИН», председатель ассоциации «РАСТО» Ольга Селезнева;

⁃ руководитель сервисного консалтинга «ВИАНОР. Сервис и Маркет» Николай Янковский;

⁃ председатель комитета Московской областной думы по транспортной инфраструктуре, связи и информатизации Олег Григорьев;

⁃ президент союза «Красногорская торгово-промышленная палата» Сергей Капустин.

Ежегодно колледжи и техникумы Московской области выпускают тысячи специалистов, но по профессии автомеханик идут работать только 2%. В итоге отсутствие притока новых молодых компетентных кадров создает авторемонтному бизнесу серьезные проблемы.

В ходе пресс-конференции планируют осветить следующие вопросы:

⁃ что нужно сделать, чтобы наладить и развивать взаимовыгодное сотрудничество между руководителями СТОА (работодателями) Московской области и средними профессиональными учреждениями в сфере автомобильного ремонта?

⁃ Как получить от ведущих и развитых в технологичном плане автотехнических центров современное представление о профессиональной деятельности специалистов автосервиса?

⁃ Как грамотно внедрить профессиональный стандарт, создав эффективную систему управления и оценку кадрового потенциала предприятия?

⁃ Какие меры необходимы для определения профессионального уровня и квалификации современных выпускников и работников автосервиса?

⁃ Что нужно для безопасного, качественного ремонта и обслуживания современных автомобилей?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.

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