РИАМО - 31 мар. В четверг, 1 апреля, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция «Автосервисы Подмосковья: дефицит и подготовка кадров».
В мероприятии примут участие:
⁃ генеральный директор автотехнического центра «ВОЛИН», председатель ассоциации «РАСТО» Ольга Селезнева;
⁃ руководитель сервисного консалтинга «ВИАНОР. Сервис и Маркет» Николай Янковский;
⁃ председатель комитета Московской областной думы по транспортной инфраструктуре, связи и информатизации Олег Григорьев;
⁃ президент союза «Красногорская торгово-промышленная палата» Сергей Капустин.
Ежегодно колледжи и техникумы Московской области выпускают тысячи специалистов, но по профессии автомеханик идут работать только 2%. В итоге отсутствие притока новых молодых компетентных кадров создает авторемонтному бизнесу серьезные проблемы.
В ходе пресс-конференции планируют осветить следующие вопросы:
⁃ что нужно сделать, чтобы наладить и развивать взаимовыгодное сотрудничество между руководителями СТОА (работодателями) Московской области и средними профессиональными учреждениями в сфере автомобильного ремонта?
⁃ Как получить от ведущих и развитых в технологичном плане автотехнических центров современное представление о профессиональной деятельности специалистов автосервиса?
⁃ Как грамотно внедрить профессиональный стандарт, создав эффективную систему управления и оценку кадрового потенциала предприятия?
⁃ Какие меры необходимы для определения профессионального уровня и квалификации современных выпускников и работников автосервиса?
⁃ Что нужно для безопасного, качественного ремонта и обслуживания современных автомобилей?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.
Контактное лицо – Мария Дмитриева.
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
С собой просьба иметь маску.
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