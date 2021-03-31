РИАМО - 31 мар. Доследственная проверка назначена после сообщений СМИ о том, что ученица одной из московских школ потеряла сознание от голода, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

«В настоящее время следователи связались с врачами больницы для уточнения состояния здоровья девочки, а также после получения разрешения от медицинских работников смогут приехать и пообщаться с ребенком», - говорится в сообщении.

Также компетентные органы проверят условия жизни ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.