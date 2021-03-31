РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В городском округе Люберцы в связи с угрозой подтопления акватории реки Македонки на ней установят вешки со специальной меткой для контроля уровня воды, сообщает управление по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Пик паводка должен прийтись на вторую половину апреля. Подготовка к нему продолжается уже несколько недель. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева специалисты Минэкологии региона совместно с сотрудниками администрации муниципалитета обследуют территории частных домовладений и СНТ, а также гидротехнические сооружения, чистят русла рек и водоотводных каналов.

Особое внимание уделено реке Македонке. В связи с угрозой подтопления акватории реки было принято решение об установке вешек для контроля уровня воды. Будут проводиться ежедневные наблюдения, в случае отклонения от нормы примут незамедлительные меры.