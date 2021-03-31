РИАМО - 31 мар. Подозреваемого в убийстве знакомого в новой Москве задержали, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 105 УК РФ, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 27 марта 2021 года в автомобиле вблизи дома, расположенного по улице Большая Очаковская в городе Москве, обнаружено тело молодого человека 2000 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди», – сказала Иванова.

Молодого человека 1995 года рождения, который подозревается в убийстве, задержали в Тульской области. Незадолго до смерти на почве личных интересов у потерпевшего с подозреваемым произошел конфликт. Во время него они ранили друг друга ножом.

Подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Расследование продолжается.