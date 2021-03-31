РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В пункте вакцинации в клубе «Активное долголетие» Люберец почти за два месяца прошли вакцинацию от коронавируса 235 человек, сообщил председатель совета ветеранов городского округа Юрий Орехов.

«С 4 февраля 2021 года в клубе «Активное долголетие» по адресу: Люберцы, улица Куракинская, дом №5 началась вакцинация от Covid-19. Каждый четверг с 10:00 до 12:00 все желающие могут привиться российской вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Всего с 4 февраля полностью привились 178 человек, в основном это люди старше 65 лет. Первый этап вакцинации прошли 235 человек», - сказал Орехов.

Он пояснил, что при вакцинации с собой необходимо иметь один из документов: паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

«Я сам планирую в ближайшее время сделать прививку от Covid-19. Считаю, что это единственная мера, которая поможет обезопасить себя от этой коварной болезни. Сын наш уже вакцинировался. Мы с женой тоже решили последовать его примеру. Хочу добавить, что многие члены совета ветеранов тоже уже вакцинировались. Все они чувствуют себя хорошо», - подчеркнул Орехов.

По его словам, многим сейчас сложно принять решение о том, делать прививку или нет.

«Как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Я считаю, что в данном вопросе надо принимать взвешенное решение, доверять только мнению профессионалов, тем более это касается жизни каждого из нас», - добавил Орехов.