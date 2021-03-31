РИАМО - 31 мар. В четверг, 1 апреля, в 12:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция, посвященная запуску второй очереди проекта «Единой России» по созданию «добрых комнат» в больницах Подмосковья.

В мероприятии примут участие:

⁃ руководитель регионального партийного проекта «Добрая комната», депутат Московской областной думы Линара Самединова;

⁃ писатель, драматург, актер Михаил Самарский;

⁃ руководитель проекта «Следуй за мной в Подмосковье» Ирина Ширяева;

⁃ главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нуринисо Одинаева.

На сегодняшний день в Подмосковье в рамках проекта при больницах открыто более 50 игровых комнат. В 2021 году к ним добавятся новые.

В ходе пресс-конференции спикеры расскажут:

⁃ сколько «добрых комнат» планируют открыть в 2021 году?

⁃ К какому сроку и где?

⁃ Какие требования к ним предъявляют? Пользуются ли они популярностью?

⁃ Что делается в Подмосковье в сфере педиатрии?

Также будет анонсирована акция по передаче игровым комнатам детских книг в Международный день детской книги.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошево»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.

С собой просьба иметь маску.