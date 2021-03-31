РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 мар. В Мытищинской городской клинической больнице прооперировали от тромбоза женщину с коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В МГКБ поступила женщина с коронавирусной инфекцией и сильнейшими болями в ноге, от которых она не могла спать даже с обезболивающими. При обследовании был выявлен тромбоз – закупорка подколенной артерии и всех артерий голени. После проведенного консилиума было решено, что оптимальным решением будет эндоваскулярная тромбэкстракция – удаление тромба через прокол в бедренной артерии под контролем ангиографии. Пациентку немедленно направили в рентген-операционную.

«Бригаде рентген-хирургов удалось полностью освободить все артерии от тромбов. Операция прошла успешно. Кровообращение в ноге восстановилось, боль отступила», – сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению МГКБ Антон Аналеев.

Он отметил, что если бы пациентка обратилась за медицинской помощью позже, могла бы потребоваться ампутация ноги.

В больнице женщина находилась еще неделю – параллельно она получала лечение от коронавирусной инфекции. После выздоровления от Covid-19 она была выписана домой.

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