Как будут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам

Кого коснутся новые правила
Новые нормы внесены в законодательство указом президента РФ от 10 марта 2021 г. № 140. Они ранжируют порядок выплат на малолетних детей.
Выплаты назначаются малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (родных, усыновленных или находящихся под опекой). К категории малообеспеченных семей причисляются пары с детьми, состоящие в браке, среднедушевой доход которых на дату подачи заявления на выплату не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе (в Москве это 18 029 рублей, в Подмосковье – 13 580 рублей).
Ежемесячная выплата по-прежнему перечисляется одному из родителей, если ребенок является гражданином РФ. Пособие назначается на каждого ребенка в семье, чей возраст вписывается в указанные выше рамки.
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Новый расчет среднедушевого дохода
При расчете учитывается состав семьи, в который входят родители, находящиеся в законном браке, а также несовершеннолетние дети (общие, от предыдущих браков, усыновленные или находящиеся под опекой).
По старым правилам, семьи, которые взяли ребенка под опеку, не имели права обратиться за выплатой на него. Считалось, что такие дети находятся на государственном обеспечении. В соответствии с новой системой, органы соцзащиты будут учитывать подопечных детей от 3 до 7 лет в составе семей при оценке нуждаемости семьи в пособии.
Есть и другие нововведения. Изменения коснутся тех, кто получает выплаты по уходу за отдельными категориями членов семей. Теперь компенсации по уходу за детьми-инвалидами, инвалидами детства первой группы и пожилыми людьми старше 80 лет не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.
Кроме того, отныне решено учитывать в составе семьи наравне с несовершеннолетними детьми и детей-студентов в возрасте до 23 лет, не имеющих своей семьи и проходящих обучение на очном отделении. Таким образом, у подобных семей повышаются шансы получать пособие на младших детей.
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Как определяется размер пособия
Ключевое изменение в порядке начисления выплат на детей связано с переходом к ступенчатой системе расчета размера пособия. По словам законодателей, это позволит обеспечить более адресный, индивидуализированный подход к поддержке малообеспеченных семей. Сумма будет рассчитываться исходя из дохода семьи.
Так, если с учетом стандартной выплаты в размере 50% от детского регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума в регионе, семье назначат повышенное пособие в размере 75%. Если и в этом случае соответствующий минимум не будет превышен, выплата на детей составит уже 100% прожиточного минимума.
В Москве в 2021 году выплаты будут следующими:
– 50% минимума – 7 791 рубль;
– 75% – 11 687 рублей;
– 100% – 15 582 рубля.
Размер ежемесячного пособия в Московской области таков:
– 50% минимума – 6765,5 рубля;
– 75% – 10 148 рублей,
– 100% – 13 531 рубль.
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Ограничения на имущество и вклады
Теперь ужесточен имущественный ценз для семей, которые претендуют на выплаты на детей. Согласно новым критериям, чтобы получать пособие, семья с доходами ниже прожиточного минимума может в совокупности иметь:
– автомобиль мощностью не более 250 л.с. и старше 5 лет;
– квартиру любой площади или несколько квартир общей площадью не более 24 кв. м из расчета на одного члена семьи;
– дом любой площади или несколько домов общей площадью не более 40 кв. м из расчета на одного члена семьи;
– гараж/машино-место;
– дачу;
– нежилое помещение;
– участок/участки земли общей площадью не более 0,25 га в городе или не более 1 га в сельской местности;
– одну единицу самоходной техники младше 5 лет;
– катер или моторную лодку младше 5 лет;
– мотоцикл;
– вклады в банках, общегодовой доход по которым не превышает прожиточный минимум.
В учет не идет имущество, полученное по социальным программам поддержки. Также для многодетных родителей и семей, где есть инвалиды, некоторые из вышеуказанных лимитов увеличены вдвое.
В том случае, если на ребенка уже ранее назначено и в данный момент выплачивается пособие, но по новым критериям семья не подходит, родители по-прежнему продолжат получать пособие, пока не истечет год с момента его назначения.
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Еще одно новшество касается введения так называемого правила нулевого дохода. Оно заключается в том, что на детское пособие имеют право те родители, у кого в принципе есть источник дохода (помимо государственных выплат). При этом поступление денежных средств от трудовой, предпринимательской, творческой или иной деятельности должно осуществляться на протяжении года. Это не распространяется на единственных родителей (матерей- и отцов-одиночек).
Также получать выплаты на детей, имея нулевой доход, вправе те, кто не работает по объективным причинам:
– уход за ребенком в возрасте до 3 лет, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;
– один из родителей в многодетной семье;
– статус безработного (при наличии официального подтверждения из центра занятости);
– длительное лечение;
– срочная армейская служба и три месяца после нее;
– учеба родителей в возрасте до 23 лет на очном отделении.
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Как оформить выплаты на ребенка
Чтобы иметь возможность получать выплату по новым правилам, после 1 апреля необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Для оформления нужно будет подготовить реквизиты свидетельства о рождении на несовершеннолетних детей и свидетельства о браке. Для начисления выплаты нужны номер банковского счета, БИК и номер корреспондентского счета. Счет должен быть привязан только к карте «МИР» (либо не привязан ни к какой карте).
При необходимости у заявителя могут запросить дополнительные сведения и документы. Например, может потребоваться предоставить оригинал справки о доходах с места работы в печатном виде.
Органы соцзащиты проверят данные о доходах и имуществе, указанные заявителем, рассчитают размер пособия и назначат его. Решение примут в срок до 20 рабочих дней.
Если пособие уже выплачивается по старым правилам, произведут перерасчет полученных сумм, начиная с 1 января 2021 года, и семье будет выплачена недостающая разница.
Детское пособие будет назначаться, как и прежде, сроком на год.
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