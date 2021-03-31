Как будут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет по новым правилам

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При расчете учитывается состав семьи, в который входят родители, находящиеся в законном браке, а также несовершеннолетние дети (общие, от предыдущих браков, усыновленные или находящиеся под опекой).

По старым правилам, семьи, которые взяли ребенка под опеку, не имели права обратиться за выплатой на него. Считалось, что такие дети находятся на государственном обеспечении. В соответствии с новой системой, органы соцзащиты будут учитывать подопечных детей от 3 до 7 лет в составе семей при оценке нуждаемости семьи в пособии.

Есть и другие нововведения. Изменения коснутся тех, кто получает выплаты по уходу за отдельными категориями членов семей. Теперь компенсации по уходу за детьми-инвалидами, инвалидами детства первой группы и пожилыми людьми старше 80 лет не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Кроме того, отныне решено учитывать в составе семьи наравне с несовершеннолетними детьми и детей-студентов в возрасте до 23 лет, не имеющих своей семьи и проходящих обучение на очном отделении. Таким образом, у подобных семей повышаются шансы получать пособие на младших детей.

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