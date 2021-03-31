РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. Плюсовая температура и дождь заметно увеличили площадь заводей на реке Пехорке, протекающей по территории Балашихи, если толщина льда в районе фабрики составляет 47-49 см, то в микрорайоне Железнодорожный река почти полностью освободилась ото льда, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями Противопожарно-спасательной службы Московской области. В среду дежурные смены спасателей ПСЧ №201 Балашихи провели замеры толщины льда. Она составила 47-49 см, но в микрорайоне Железнодорожный река почти полностью освободилась ото льда.

В ходе рейда спасатели также провели разъяснительные беседы с жителями Балашихи, раздали 50 профилактических листовок с правилами поведения на водоемах.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.

Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось и очередное везение, что приводит к непоправимой трагедии. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности.

Одна из самых частых причин трагедии на водоемах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.