РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. Тренер СК «Добрыня» Подольска Артем Руднев стал чемпионом России по универсальному бою в весовой категории 95 кг, сообщил руководитель СК «Скорпион» Александр Горпинко.

Чемпионат России по универсальному бою проходил с 28 по 31 марта в городе Медынь Калужской области.

Чемпионом России по универсальному бою (лайт) в весовой категории 95 кг стал член АССК «Кузнечики» Подольска Артем Руднев (тренер СК «Добрыня»). Непосредственной подготовкой спортсмена занимался Горпинко.

«Поздравляем Артема с достойным результатом и выполнением норматива мастера спорта!» - сказал Горпинко.