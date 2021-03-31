РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 мар. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посвятили 10 воспитанников детского дома «Непоседы» Балашихи, торжественная церемония состоялась в музее войск ПВО в микрорайоне Заря, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественную церемонию открыла начальник штаба Балашихинского отделения ВВПОД «Юнармия» Вероника Бусыгина. Почетными гостями мероприятия стали депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат горсовета Светлана Тананова, настоятель храма преподобного Саввы Сторожевского священник Петр Тюхалкин, ветераны

«Сегодня наши первые 10 воспитанников вступили в ряды «Юнармии», приняли присягу и получили удостоверения. Мы долго шли к созданию в детском доме отряда юнармейцев, ведь самое главное для детей - это духовно-нравственное и патриотическое воспитание. В этом нам оказали содействие администрация Балашихи, управление по образованию округа, депутатский корпус, Общественная палата Балашихи, ветераны», - сказала директор учреждения Наталья Курышова.

Она добавила, что это событие особенно важно для детей, которые воспитываются в детском доме, потому что помимо любви и заботы, которую им дают, главное, чтобы они были готовы к самостоятельной жизни и воспитывали в себе прежде всего духовность и любовь к Родине.

Ветеран Вооруженных сил России Василий Георгиади поздравил ребят со знаменательным событием в их жизни, пожелав во всем быть первыми, дружить и помогать друг другу, помнить и знать историю своей Родины.

Удачи и осуществления всех поставленных задач пожелал ребятам и Тарас Ефимов.

«Сегодня перед ребятами выступили ветераны, рассказав о своем славном боевом пути. Очень важно, чтобы сегодняшнее поколение также понимало, что завтрашние задачи по сохранению независимости, защите нашей Родины лежат уже на них, а к этому надо готовиться», - отметил Ефимов.

По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, вместе со Светланой Танановой он вручил памятные подарки ребятам.

Священник Петр Тюхалкин, выступая перед юнармейцами, отметил, что Святой благоверный князь Александр Невский, Дмитрий Донской, Федор Ушаков, Павел Нахимов передали традицию устоев веры и служения Отечеству.

«Пусть ваше служение укрепляется, пусть Господь благословит все ваши намерения, дарует и укрепит силы на служение Родине и Отечеству», - сказал Тюхалкин.

В знак этому он окропил юнармейцев святой водой.

Балашихинское отделение «Юнармии» насчитывает около 1,5 тыс человек и является одним из лидеров региона.