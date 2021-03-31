РИАМО - 31 мар. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда города Москвы об удовлетворении иска министерства ЖКХ Московской области и его главы Антона Велиховского о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении эколога и экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В мае прошлого года Шингаркин разместил в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» публикацию, в которой утверждал о якобы признании министерства ЖКХ Московской области в совершении уголовного преступления при открытии комплекса переработки отходов «Север» в Сергиево-Посадском округе. Запись аналогичного содержания появилась и в аккаунте Шингаркина в соцсети «ВКонтакте».

«Решением суда сведения из статьи Максима Шингаркина «Министр ЖКХ Подмосковья дал признательные показания» были признаны недействительными», - отметили в пресс-службе.

Апелляционные жалобы Шингаркина и ЗАО «Эхо Москвы» остались без удовлетворения.

В пресс-службе добавили, что после изготовления полного текста постановления суда апелляционной инстанции решение вступит в законную силу. В соответствии с данным решением Шингаркин и «Эхо Москвы» должны будут в течение 10 дней удалить публикации, а также опубликовать опровержение на сайте радиостанции и в социальной сети «ВКонтакте».